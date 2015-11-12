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WINTER CLASSIC
EIENDOMSSALG I FREDRIKSTAD:
LEDER:
ISHOCKEYDOMMER ROY STIAN HANSEN (32) TIL DEMOKRATEN
KOMMENTAR:
LOKALE AKTØRER FORTVILER:
TAPTE MOT GAMLE LAGKAMERATER
BUNNSOLID SNUOPERASJON AV SLEVIK
HAR SPILT MED FRANK LAMPARD OG DAVID SILVA
KRONIKK:
JESPER NIPE
VANT HJEMME MOT KONGSVINGER TIRSDAG KVELD
SÅPEGLATTE VEIER TIRSDAG ETTERMIDDAG
UNGE GRÜNDERE:
DEMOKRATEN ERFARER: HELOMVENDING I BEGBY-OVERGANGEN
HAR SUKSESS I MYSEN:
GJORDE OM STALL TIL FINSTUE:
– DET OPPRØRER MEG:
STJERNEN - STORHAMAR 3-5
FOTBALLDELEN AV ØSTFOLDHALLEN
I RETTEN:
DAGENS BODAHL:
FBK VISTE SITT BUNNIVÅ ONSDAG KVELD MOT AKER
Fredrikstad 450 år: Stolt over å besøke kulturaktivitetene i byen vår