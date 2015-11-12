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KRONIKK:
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FBK-TRENER CHRISTER KARLSSON ETTER SERIEFINALEN
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ISHOCKEYDOMMER ROY STIAN HANSEN (32) TIL DEMOKRATEN
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BUNNSOLID SNUOPERASJON AV SLEVIK
HAR SPILT MED FRANK LAMPARD OG DAVID SILVA
JESPER NIPE
VANT HJEMME MOT KONGSVINGER TIRSDAG KVELD
SÅPEGLATTE VEIER TIRSDAG ETTERMIDDAG